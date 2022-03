Fodè Ballo-Tourè convocato dal Senegal per la doppia sfida contro l’Egitto valida per il play-off di qualificazione ai Mondiali

C’è anche Fodè Ballo-Tourè nella lista di Aliou Cissè per le gare del Senegal contro l’Egitto. La nazionale campione dell’ultima Coppa d’Africa si gioca l’accesso ai prossimi mondiali in Qatar. Doppia sfida in programma il 25 ed il 29 marzo.