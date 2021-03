Seedorf, il post su Instagram in vista di Milan-Man United è da brividi VIDEO

L’ex numero 10 rossonero Clarence Seedorf è intervenuto su Instagram per suonare la carica in vista di Milan-Manchester United

Clarence Seedorf ha pubblicato un post su Instagram per suonare la carica in vista di Milan-Manchester United di questa sera, ricordando la partita perfetta del 2007. Questo il messaggio:

«Pronto per vedere un’altra grande partita a San Siro. Quante battaglie tra Manchester United e Milan, abbiamo giocato contro degli avversari incredibili. Questa partita è stata speciale per me! Forza Milan, crederci sempre ricordandoci del nostro DNA Europeo fino alla fine».