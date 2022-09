Seedorf: «Champions con il Milan? C’era sinergia tra tutti»

Seedorf, ospite sul palco del Festival dello Sport, ha raccontato tra le varie i suoi anni al Milan. Ecco le sue parole

CHAMPIONS MILAN – «Giocarsi una finale e la tradizione di esssere competitivo in Europa era parte del Dna di quel Milan. La nostra squadra del 2003 era un sogno, era forte individualmente, c’era una giusta sinergia tra tutti con l’allenatore giusto per questo gruppo»

MILAN MANCHESTER 3-0 – «Già prima della partita, nel riscaldamento si avvertiva. Ci sono delle partite in cui il piede è più pesante altre in cui è più leggero ma poi quando è giusto lo senti e sai che puoi creare quello che vuoi quel giorno. Al Manchester non è convenuto metter all’angolo una squdra come la nostra»

LA PARTITA PIU’ BELLA – «La prima. E’ sempre la più speciale anche se Ancelotti mmi fece partire dalla panchina, poi entrai in campo e segnai. Quello per me era, dopo l’Inter, era un momento di rinascita, un ciclo nuovo»

10 ANNI DI MILAN – «Sono stati 10 anni bellissimi con tutti da società a tutto lo staff»