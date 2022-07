Seconda maglia Milan, Stylsvig: «Ricca di simbolismi»

Il Milan attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale annuncia l’uscita della maglia da trasferta 2022/23

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: «Il Milan è un Club che guarda sempre al futuro, senza mai dimenticare la sua tradizione e il suo heritage. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di presentare questa nuova maglia, che mescola il grande passato di AC Milan con il suo spirito innovativo e il suo stile elegante, creando così un nuovo prodotto che siamo sicuri avrà un’ottima risonanza tra i nostri oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. È una maglia ricca di simbolismi, con il white kit che rappresenta una parte iconica di ciò che siamo e le sette strisce che rappresentano gli incredibili successi del Club in Europa».