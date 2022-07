Il Milan attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale annuncia l’uscita della maglia da trasferta 2022/23

Anche il Vicepresidente Onorario del Milan Franco Baresi, che è stato capitano dei rossoneri nella stagione 1984/85, ha condiviso i suoi commenti sul nuovo Away kit. «Avendo indossato l’originale Away kit 1984/85, mi piace molto l’ispirazione della nuova maglia per la prossima stagione. La maglia bianca ha da sempre un significato speciale per tutti i tifosi del Milan, perché è un simbolo del successo globale del nostro amato Club».