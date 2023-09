Sebastiani, patron del Pescara: «Il Milan ha venduto Tonali per fare mercato, a me…». L’analisi della strategia del mercato rossonero

Daniele Sebastiani attraverso i microfoni di TvSei ha parlato del suo Pescara e del mercato: il patron del Pescara ha fatto riferimento alle strategie del mercato Milan.

Ecco le sue parole: «Sul mercato chiaramente anche a me piacerebbe trattenere i giocatori più forti, ma anche il Milan per fare un esempio ha venduto Tonali per poi fare il suo mercato»