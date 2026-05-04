Scudetto Inter, sfottò a Juventus e Milan: il 14 per il tricolore assegnato post Calciopoli!

Scudetto Inter, appena terminata la gara giocata contro il Parma sugli spalti di San Siro è stato srotolato un tricolore con il numero 14

Ieri sera al triplice fischio che ha dato il via ai festeggiamenti per il 21° Scudetto dell’Inter sugli spalti dello Stadio Giuseppe Meazza è stato srotolato un tricolore con il numero 14.

“Perché il numero 14?” tantissimi telespettatori se lo saranno chiesto e la risposta è subito data. Un riferimento allo Scudetto del 2005/2006 (appunto il 14° della storia del club nerazzurro) assegnato all’Inter a tavolino dopo i fatti di Calciopoli che hanno visto penalizzate Juventus e Milan arrivate sul campo prima e seconda in classifica.

Una di quelle vicende che a distanza di 20 anni fa ancora discutere i tifosi e anche gli addetti ai lavori.

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