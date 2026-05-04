Scudetto Inter, preso di mira il Milan store di Via Dante: inizia l’opera di pulizia! – FOTO

Scudetto Inter, durante i festeggiamenti in città i tifosi nerazzurri hanno preso di mira lo store del Milan di Via Dante

Nella serata di ieri l’Inter ha conquistato ufficialmente lo Scudetto 2025/2026. Al termine del match con il Parma sono partiti festeggiamenti sia allo Stadio Giuseppe Meazza che nel centro della città in Piazza Duomo.

Durante la festa i tifosi interisti hanno preso di mira il Milan Store di Via Dante. Sulla vetrina e sull’insegna sono stati attaccati decine e decine di adesivi dell’Inter contenti anche degli insulti nei confronti dei rossoneri.

Nel corso della mattinata sono iniziate le opere di pulizia per rimediare a questo atto vandalico effettuato nella notte.

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