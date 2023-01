Screzi tra Ancelotti e Gattuso, le parole di Di Gennaro

Antonio Di Gennaro, noto opinionista, ha analizzato il rapporto teso tra Ancelotti e Gattuso: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così del difficile rapporto tra Ancelotti e Gattuso:

«Ancelotti voleva essere avvisato che Gattuso stava per subentrare, forse è per questo che se l’è presa a male. Non credo se la sia presa per il fatto di aver allenato male il Napoli fisicamente. Dispiace, perché sono due tecnici di livelli alto, anche moralmente».