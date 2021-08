Sconcerti: «Sorteggi Champions? Agli avversari del Milan è andata male»

Mario Sconcerti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al Corriere della Sera sul sorteggio dei gironi di Champions League

Anche Mario Sconcerti dice la sua sul girone di Champions League in cui è inserito il Milan di Stefano Pioli. Sulle colonne del Corriere della Sera, il noto giornalista ha commentato così l’estrazione di ieri.

«Il sorteggio peggiore è toccato al Milan, ma si può dire che male è andata soprattutto ai suoi avversari perché hanno pescato la squadra più forte dell’ultima fascia. Il Liverpool non ha fatto mercato, è arrivato terzo in Premier con soli 69 punti ed è rientrato in zona Champions grazie a due sconfitte impreviste di Chelsea e Leicester. Ora è in testa con due successi in due partite. L’Atletico è campione di Spagna e ha preso De Paul, il centrocampista più forte del mercato. È forse avversario più duro del Liverpool. Ultima squadra del girone il Porto, cioè quella che ha eliminato la Juve ed è arrivata ai quarti pochi mesi fa. Forse è questo a rendere meglio l’idea dell’equilibrio oscuro del girone.»