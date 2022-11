Sconcerti: «Pioli al Milan è cresciuto, ambiente ideale». Le parole del giornalista a Tuttomercatoweb

Mario Sconcerti parla così della carriera di Stefano Pioli al Milan. Le sue parole a Tuttomercatoweb.

«Nella fiducia in se stesso. Come calciatore è stato un grande incompiuto. Alla Juve arrivò come sostituto di Scirea e fece quel ruolo abbastanza bene senza diventare travolgente perché era intelligente, senza un grande fisico. Quando ha cominciato a fare l’allenatore ha dato subito segnali ottimi ma non si compivano, anche perché non allenava squadre complete. Questo gli ha dato sempre un dubbio se fosse un grande allenatore e se occupasse il posto di un altro. Al Milan è cresciuto. Era una squadra giovane e bisognosa d’aiuto, ha trovato l’ambiente ideale per prendere tutto in mano»