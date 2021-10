Mario Sconcerti, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della situazione portieri in casa Milan, esprimendo i suoi giudizi in merito

«Il polso per un portiere è una parte delicata. Perde abbastanza, non è per niente fortunato il Milan. Maignan è un punto di forza di questo Milan, non ha fatto per nulla rimpiangere Donnarumma. Tatarusanu è un buon portiere che però di errori ne fa. Non so come sta Mirante, ma fino a un anno fa era ancora meglio di Tatarusanu. Ma ha una certa età e viene da un periodo di stop».