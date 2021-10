Infortunio Maignan: quanto può stare fuori il portiere del Milan

Artroscopia al polso sinistro per Mike Maignan: il portiere del Milan resterà fuori due mesi per infortunio. Arriva Mirante

L’infortunio di Mike Maignan costringe il portiere francese a restare fuori circa due mesi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi è prevista un intervento in artroscopia al polso sinistro per l’estremo difensore.

Il Milan si è tutelato acquistando lo svincolato Antonio Mirante, vista anche la contemporanea assenza del terzo portiere Alessandro Plizzari.