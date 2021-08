Sconcerti: «Vi spiego quando vedo insieme Ibra e Giroud»

Mario Sconcerti ha spiegato come la coppia Ibrahimovic-Giroud potrebbe essere schierata solo in casi particolari da Pioli

Mario Sconcerti, intervenuto su TMW Radio alla trasmissione Maracanà, ha espresso il suo pensiero sull’eventuale convivenza in campo tra Giroud e Ibrahimovic in vista della prossima stagione:

«In teoria credo in questo tandem, ma nasce una squadra diversa. Ma chi togli per fare spazio a Giroud? Il Milan ha già due punte, sarebbe una terza punta. Se metti poi in campo tutta la batteria, non hai giocatori che possono entrare in corsa. Io li vedo insieme solo in casi molto particolari».