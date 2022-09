Sconcerti: «Credo che il Milan possa continuare a crescere quando troverà De Ketelaere». Le parole del giornalista

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e delle tante assenze. Ecco le parole del giornalista:

«Ci sono titolari e titolari. Maignan è un’assenza arginabile ma non sostituibile. Se vuoi pensare in grande, devi giocare con i migliori. Si nota ancora l’assenza di Kessiè, per esempio. Credo che il Milan possa continuare a crescere quando troverà De Ketelaere, che è ancora un po’ sperduto».