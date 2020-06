Scomparsa Pierino Prati: il Milan lo ricorderà con un minuto di silenzio

In occasione della sfida di domenica contro la Roma, il Milan rispetterà un minuto di silenzio per le vittime Covid-19 e per Pierino Prati

Domenica pomeriggio alle 17,15 il Milan scenderà in campo contro la Roma per quello che sarà il suo esordio ufficiale a San Siro dopo l’interruzione causa Covid-19.

Per l’occasione, oltre a commemorare tutte le vittime della pandemia come da prassi consolidata in queste prime partite, il Milan ricorderà anche Pierino Prati, scomparso lunedì sera all’età di 73 anni. L’ex centravanti rossonero detiene ancora il record per essere stato l’unico giocatore a siglare una tripletta in una finale di Coppa dei Campioni, esattamente nel 1969 al Santiago Bernabeu contro l’Ajax di Johann Cruijff.