Morto Pierino Prati, l’ex rossonero si è spento a 73 anni

Un lutto nel mondo del calcio da registrare: è morto Pierino Prati nella serata di lunedì all’età di 73 anni. L’ex attaccante che ha militato nel Milan, Roma e Fiorentina è stato ricordato anche dal compagno giallorosso Bruno Conti attraverso un post su Instagram. Ecco le parole di Conti sul proprio canale social ufficiale: «Riposa in Pace Grande Pierino».

Questo il saluto del Milan

Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero.

Goodbye to a true Rossonero legend. You were a shining light for us all and shall be dearly missed: rest in peace Piero. pic.twitter.com/g6e7yH7SXY

— AC Milan (@acmilan) June 22, 2020