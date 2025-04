Scaroni Milan, il Presidente ammette: «Abbiamo l’amaro in bocca, non siamo soddisfatti di questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha fatto il punto sulla stagione che sta attualmente attraversando il club rossonero.

STAGIONE – «Questa è una stagione che ci lascia l’amaro in bocca, vale per tutti e in particolare per me che ho sempre detto che raggiungere la Champions fosse un traguardo obbligato. Oggi che la vediamo lontana non possiamo essere soddisfatti, però c’è anche qualcosa di positivo: abbiamo portato a casa un trofeo battendo due squadre importanti, siamo In corsa per la Coppa Italia. Non ci basta, ovvio, ma posso promettere il massimo impegno di tutti perché la prossima stagione sia di soddisfazione. Siamo già al lavoro».