Scaroni Milan, il Presidente fa chiarezza: «Obiettivo Scudetto? Ci tengo a dire questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha fatto il punto sulle possibili ambizioni Scudetto.

SCUDETTO – «Non c’è dubbio che la sfera internazionale, quindi parlo di Champions, delle altre Coppe e del Mondiale per club, per il Milan è il minimo di cui accontentarsi. E devo dire che se guardiamo al futuro tra 20 anni la maggior attenzione alle competizioni internazionali sarà inevitabile, è un fenomeno che coinvolge tutti gli sport. Ma questo non significa che non puntiamo a vincere gli scudetti, anzi».