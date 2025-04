Condividi via email

Scaroni conferma la ricerca in corso del nuovo DS: nessuna decisione presa ancora dal Milan. Segui le ultimissime sul club rossonero

Paolo Scaroni, presidente del Milan, nell’evento de Il Foglio a San Siro, ha parlato del mercato rossonero e anche, soprattutto, della ricerca del nuovo ds.

PAROLE – “Certamente noi continuiamo a guardarci intorno perché vogliamo rafforzare il nostro team. Vogliamo rafforzare squadra ma anche chi le sta intorno. Nulla è stato deciso, stiamo facendo dei sondaggi per vedere quali sarebbero le persone più adatte per rinforzare la dirigenza. La decisione verrà presa nelle prossime settimane. Ma per il momento nessuna decisione è stata presa”.