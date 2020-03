Scaroni: «Elliott ha salvato il Milan, fiducia in Gazidis, Maldini…»

Paolo Scaroni in un’intervista al Corriere della Sera ha rilasciato alcune parole su Gazidis, Elliott, Maldini, Boban, Rangnick e Pioli

Su Gazidis: «Gazidis è un professionista assoluto e ho fiducia che nel tempo la sua attività verrà ricompensata»

Su Maldini e Boban: «Spero che rimanga Paolo. L’unica cosa che posso dire sulla situazione creatasi in questi giorni e qui parlo anche di Zvone, ma in generale vale anche per me: prima di fare un’intervista bisogna accordarsi»

Su Elliott: «Si è trovato proprietario in una situazione in cui non c’era la liquidità per iscriversi al campionato, ha messo in sicurezza il club, ha assunto un manager di profilo internazionale come Gazidis, ha investito 250 milioni sul mercato, ha lanciato il progetto stadio, giudicate voi».

Su Rangnick: «Non conosco Rangnick personalmente. Se ci sono stati dei contatti, sono molto preliminari. Credo che un conto siano i contatti un altro i contratti. Assicuro che l’ipotesi contratto non l’ho proprio vista».

Su Pioli: «Ha fatto un ottimo lavoro. È riuscito a far cambiare faccia al Milan. Considero quello con il Genoa un inciampo transitorio».