Nuovo stadio, parla Scaroni: «Non immaginate…». Le parole sulla zona La Maura, che era in pole per il nuovo impianto

Intervenuto alla Milano Football Week, il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato di stadio, come riportato da tuttomercatoweb.com:

LO STADIO – «Mi consolo pensando che il nostro paese sia fatto così e non sono l’unico che si è impiantato nel fare questo tipo di costruzioni… Non immaginate che fatica si fa a spiegare le cose Italiane a una proprietà straniera. La Maura è quasi fuori di scena. Dico quasi perché a ragion di logica è perfetta, data la sua storia sportiva e le sue dimensioni; oggi è chiusa al pubblico. Ci sono vincoli, proteste, opposizioni in consiglio comunale… Sala da questo punto di vista è dalla nostra e la pensa come me su La Maura. Abbiamo in mente altre aree fuori dal comune di Milano, sempre aree metropolitane del milanese. Ne abbiamo due: una più veloce e una un po’ più lenta. Sicuramente prima della fine di questa decade potrebbe esserci il primo passo nel nuovo stadio…»