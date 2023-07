Scamacca Origi, a che punto è lo scambio tra Milan e West Ham? Il punto sulla trattativa degli ultimi giorni

Negli ultimi giorni è nata un’idea di scambio tra Milan e West Ham: Gianluca Scamacca in rossonero in cambio di Divock Origi. Un’operazione che, secondo quanto riportato da Tuttosport, non sembra decollare.

L’attaccante della nazionale italiana, infatti, sembra attendere la Roma, ferma ancora sulla posizione di un prestito con diritto di riscatto mentre gli Hammers vorrebbero l’obbligo. Ne sapremo di più prossimamente.