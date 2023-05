Satin elogia Pioli: «Vi dico cosa penso di lui»

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l’agente Bruno Satin ha parlato tra le varie anche di Stefano Pioli. Ecco le sue parole

«Negli ultimi anni è cresciuto molto come allenatore. Ha dimostrato di non essere soltanto il bravo ragazzo normale, ma anche un grande mister. Nei momenti difficili ha ripreso in mano il gruppo. È arrivato al top»