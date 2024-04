Viti all’intervallo: «Siamo partiti subito forti. Ora sarà difficile continuare così»

Il neroverde Viti ha parlato a DAZN durante l’intervallo di Sassuolo Milan: tutte le dichiarazioni del giocatore

Il neroverde Viti ha parlato all’intervallo di Sassuolo Milan a DAZN commentando la prima frazione di gioco che vede la sua squadra in vantaggio per 2-1 sui rossoneri. Le parole su Chukwueze e sul primo tempo giocato dal Sassuolo che dopo 10 minuti era già in vantaggio per 2-0

PAROLE – «Sono una squadra fortissima, ci siamo imposti di partire subito forti. L’abbiamo fatto ora il difficile sarà continuare così».