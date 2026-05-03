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Sassuolo Milan, rossoneri a caccia del terzo clean sheet consecutivo: non succede da settembre
Sassuolo Milan, rossoneri a caccia del terzo clean sheet consecutivo: non succede da settembre. Segui le ultimissime
È tutto pronto per la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan, un match che si preannuncia cruciale per le ambizioni della squadra meneghina in questo finale di stagione. I rossoneri arrivano a questo appuntamento con una solidità difensiva ritrovata, frutto del meticoloso lavoro tattico di Massimiliano Allegri.
Obiettivo tre clean sheet consecutivi
Il Diavolo si presenta in terra emiliana con un dato statistico incoraggiante: il club ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare di campionato, disputate rispettivamente contro l’Hellas Verona e la Juventus. Se anche domani la difesa dovesse reggere senza subire reti, i ragazzi di Allegri collezionerebbero tre clean sheet di fila per la seconda volta in questo torneo, un traguardo raggiunto in precedenza solo nel mese di settembre.
Questo equilibrio è il risultato della sinergia tra la guida tecnica e le scelte di mercato portate avanti da Igli Tare. La solidità del pacchetto arretrato è diventata il marchio di fabbrica del Milan in questa fase cruciale, permettendo al club di via Aldo Rossi di gestire i ritmi di gioco con maggiore serenità.