Sassuolo Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match valido per la Serie A 2023-2024

Il Milan sfiderà in trasferta il Sassuolo per il match di Serie A: una partita da non sottovalutare anche se la sfida importante sarà quella di giovedì prossimo contro la Roma in Europa League. Fischio d’inizio alle 15:00 con Pioli che cambierà molto della formazione iniziale rispetto alla sfida di giovedì.

La partita potrà essere seguita dai tifosi rossoneri e da tutti gli appassionati in esclusiva su DAZN e in streaming sull’app di DAZN.