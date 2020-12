Sassuolo-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Sassuolo-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la tredicesima giornata di Serie A

Sassuolo-Milan streaming: i neroverdi ospitano i rossoneri in un match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 20 dicembre alle ore 15:00. Gli uomini di Pioli sono chiamati all’ultimo sforzo del 2020: con una rosa falcidiata dagli infortuni e una tenuta atletica sempre più precaria i rossoneri cercheranno di difendere con le unghie e con i denti il primato in classifica negli ultimi, impegnativi incontri contro Sassuolo e Lazio. Dopo i due pareggi consecutivi, entrambi con il punteggio di 2-2, contro Parma e Genoa Romagnoli e compagni avranno quindi il compito di trovare nuovamente la via dei tre punti. Ad ospitare il Milan però sarà un Sassuolo in grande forma e con ben 23 punti accumulati in classifica, solamente 5 meno dei rossoneri.

Sassuolo-Milan, streaming e diretta tv

Sassuolo-Milan è in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15:00. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Sassuolo-Milan, ultime e probabili formazioni

SASSUOLO – 4-2-3-1 per gli uomini di De Zerbi, che recupera per l’appuntamento il bomber Caputo. In difesa, a protezione di Consigli, agiranno Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio. In mediana spazio alla coppia Bourabia-Lopez (assente Locatelli per squalifica). Davanti, alle spalle di Caputo, agiranno Berardi, Djuricic e Boga.

MILAN – Mister Pioli deve fare i conti ancora con le pesantissime assenze di Kjaer, Gabbia, Bennacer e Ibrahimovic. In difesa quindi, a protezione di Donnarumma, agiranno Calabria, Romagnoli, Kalulu e Theo Hernandez (al rientro dopo l’affaticamento muscolare). In mediana vedremo ancora Tonali affiancare Kessie. Sulla trequarti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Leao. Unica punta Rebic (alle prese con un piccolo acciacco ma comunque probabilmente disponibile).

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaeekrs, Calhanoglu, Leao; Rebic. All.: Pioli

Sassuolo-Milan, i precedenti con Mariani

Maurizio Mariani è l’arbitro designato per la sfida di domenica pomeriggio a Reggio Emilia tra Milan e Sassuolo. A coadiuvare il fischietto laziale ci sarà Bindoni e Imperiale, quarto uomo Abisso mentre al Var Doveri e Liberti. Dieci gare arbitrate da Mariani con i rossoneri: 6 successi per il Diavolo, 2 pareggi e altrettanti sconfitte. Bilancio simile per il Sassuolo 5 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte.