Sassuolo Milan, Champions nel mirino di Allegri: tra crisi rossonera e momento di forma neroverde non sarà facile. Ecco le possibili scelte del tecnico

Questo pomeriggio, alle 15:00, il Milan scenderà in campo contro il Sassuolo nella sfida valida per la 35ª giornata di Serie A. Una partita importante per la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a consolidare il piazzamento tra le prime quattro e ad avvicinare ulteriormente la qualificazione alla prossima Champions League.

Il tema principale resta quello del gol. I rossoneri non hanno segnato in cinque delle ultime nove gare di campionato, compreso l’ultimo match contro la Juventus, con una media di appena 0,78 reti a partita. Un calo netto rispetto alle prime 25 giornate, quando il Milan viaggiava a 1,64 gol di media.

Attenzione però al Sassuolo, reduce da un ottimo momento. Nelle ultime 13 partite di Serie A, i neroverdi hanno raccolto 23 punti: nello stesso periodo hanno fatto meglio solo Como, Juventus, Napoli e Inter.

Sassuolo Milan, le possibili scelte di Allegri

Senza l’infortunato Luka Modric, Allegri potrebbe puntare su Jashari dal primo minuto in cabina di regia. Tra le altre novità, sulla corsia sinistra spazio a Pervis Estupinan, favorito nel ballottaggio con Bartesaghi, mentre in attacco prende quota la coppia formata da Christopher Nkunku e Rafael Leao in avanti.

Confermata la difesa a tre davanti a Mike Maignan, con Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. A centrocampo l’altro esterno sarà Alexis Saelemaekers, che agirà a destra, con Youssouf Fofana e Adrien Rabiot nel cuore della mediana ai fianchi di Jashari.

Sassuolo Milan, occhio ai diffidatiMa

Ma non è tutto. Il Milan dovrà gestire anche la situazione disciplinare. Sono infatti diffidati Athekame, Estupinan, Fofana, Leao, Saelemaekers e lo stesso Modric, attualmente indisponibile. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista del prossimo impegno contro l’Atalanta.

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