Sassuolo Milan: Stefano Pioli si gioca la carta Charles De Ketelaere come falso 9 nel finale

Stefano Pioli le prova tutte durante Sassuolo Milan. Con la gara ferma sullo 0-0 il tecnico rossonero ha tolto dal campo Olivier Giroud per inserire Yacine Adli, provando Charles De Ketelaere per la prima volta come attaccante centrale, un ruolo che ha già ricoperto al Brugge.

SEGUI IL LIVE DEL MATCH