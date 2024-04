Sassuolo Milan, Filippo Galli spiega: «Un aspetto in particolare mi ha colpito negativamente»

Sassuolo-Milan, Filippo Galli ha analizzato i problemi difensivi dei rossoneri di Stefano Pioli: le dichiarazioni

Ospite a Milan Tv dopo Sassuolo-Milan, Filippo Galli ha dichiarato:

PAROLE – «Ciò che mi ha colpito di più è stata la fragilità difensiva, una sorta di blackout e momenti in cui si perdono duelli e la squadra sembra spegnersi. Questi aspetti emotivi e mentali sono difficili da indagare, ma non ce lo possiamo permettere perché trovi squadre pronte a colpire. Abbiamo lasciato due punti che ci avrebbero permesso di affrontare la Roma con un altro spirito e toglierci addosso qualche polemica che arriverà ma anche e soprattutto allontanare definitivamente la Juventus dal secondo posto. Questa squadra poi dimostra di metterci tutto quello che ha in ogni suo singolo giocatore».