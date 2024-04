Sassuolo Milan, Di Stefano annuncia: «Tomori partirà dalla panchina per questo motivo». Le parole del giornalista

Tomori partirà molto probabilmente dalla panchina per Sassuolo Milan: il difensore rossonero è diffidato e quindi Pioli non vuole rischiare di perderlo per il prossimo importante match ovvero il derby contro l’Inter. La spiegazione fornita da Peppe Di Stefano a SkySport a poche ore dal fischio d’inizio del match di Serie A.

PAROLE – «Tomori è diffidato e sarebbe andato a rischio derby e quindi parte dalla panchina».