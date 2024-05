Zapata a Sky: «Abbiamo meritato la vittoria, ci tenevamo a finire bene la stagione in casa»

Duvan Zapata, attaccante del Torino, ha parlato a Sky dopo la partita contro il Milan di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

ENERGIA DIVERSA OGGI – «L’abbiamo sempre avuta. In alcune partite abbiamo sbagliato alcune cose ma al di là del risultato in questo campionato lo spirito della squadra è stato sempre lo stesso. Abbiamo fatto fatica in certe gare, ma il ritmo c’è sempre avuto. Oggi è stato il riflesso di un’intera stagione: ci siamo trovati bene in campo e abbiamo meritato la vittoria».

13 GOL IN STAGIONE – «Ci tenevamo a finire bene la stagione in casa. A livello personale ho fatto una buona stagione, anche la squadra. Nell’ultima partita andremo a Bergamo a finire bene la stagione».

TIFA L’ATALANTA IN FINALE DI EUROPA LEAGUE – «L’ho fatto anche in finale con la Juve, ora giocano una finale e gli faccio in bocca al lupo. Noi andremo a Bergamo a finire bene la stagione, quest’ultima partita sarà importante».