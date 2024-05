Pioli a Milan Tv: «Non è stata la nostra serata migliore, ora dobbiamo farlo per i nostri tifosi»

Intervenuto a Milan Tv, Stefano Pioli, ha analizzato la sconfitta dei rossoneri in Torino Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore

Le parole di Stefano Pioli, intervenuto a Milan TV, in analisi alla sconfitta dei rossoneri in Torino Milan:

PARTITA – «Abbiamo perso molti duelli, abbiamo subito quattro tiri in porta e tre gol, non è stata la nostra serata migliore, potevamo fare di più. La differenza l’hanno fatta due gol subiti nel secondo tempo, poi i nostri errori ci sono stati»

VITTORIA CONTRO LA SALERNITANA – «Dobbiamo farlo per tutti per questi giocatori che salutano, per noi stessi, per i tifosi e faremo di tutto per farci trovare pronti»