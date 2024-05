Alessandro Matri ha parlato a DAZN nel post-partita di Torino Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match

PAROLE – «Il Torino ci crede in questo posto in Europa ha approcciato bene la partita. Milan assente dalla partita e si presenta in campo solo dopo il 3-0».