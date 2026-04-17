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Sassuolo Milan, annunciati data e orario del match della 35a giornata di Serie A
Sassuolo Milan, annunciati anticipi e posticipi della 35a giornata di Serie A. Ecco quando giocheranno i rossoneri in al Mapei Stadium
La 35ª giornata di Serie A si avvicina, e la Lega ha ufficialmente comunicato le date e gli orari delle partite, che si disputeranno tra il 1° maggio e il 4 maggio. Nel programma di questo turno, che segna la quartultima giornata del campionato, il Milan sarà impegnato in trasferta contro il Sassuolo domenica 3 maggio alle 15:00. La partita si preannuncia fondamentale per il proseguimento della corsa rossonera verso la qualificazione alla Champions League.
Ecco il programma completo della 35ª giornata con i relativi orari e i broadcaster televisivi:
35ª GIORNATA
- 01/05/2026, Venerdì 20:45: Pisa – Lecce (DAZN)
- 02/05/2026, Sabato 15:00: Udinese – Torino (DAZN)
- 02/05/2026, Sabato 18:00: Como – Napoli (DAZN)
- 02/05/2026, Sabato 20:45: Atalanta – Genoa (DAZN/SKY)
- 03/05/2026, Domenica 12:30: Bologna – Cagliari (DAZN)
- 03/05/2026, Domenica 15:00: Sassuolo – Milan (DAZN)
- 03/05/2026, Domenica 18:00: Juventus – Verona (DAZN/SKY)
- 03/05/2026, Domenica 20:45: Inter – Parma (DAZN)
- 04/05/2026, Lunedì 18:30: Cremonese – Lazio (DAZN)
- 04/05/2026, Lunedì 20:45: Roma – Fiorentina (DAZN/SKY)
Il Milan scenderà in campo in una trasferta delicata contro il Sassuolo, una squadra che, pur non lottando per i vertici, ha sempre mostrato un gioco insidioso e difficile da affrontare. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, mentre le altre partite di spicco del weekend saranno anch’esse trasmesse su DAZN e SKY.
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