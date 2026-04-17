Sassuolo Milan, annunciati data e orario del match della 35a giornata di Serie A

Sassuolo Milan, annunciati anticipi e posticipi della 35a giornata di Serie A. Ecco quando giocheranno i rossoneri in al Mapei Stadium

La 35ª giornata di Serie A si avvicina, e la Lega ha ufficialmente comunicato le date e gli orari delle partite, che si disputeranno tra il 1° maggio e il 4 maggio. Nel programma di questo turno, che segna la quartultima giornata del campionato, il Milan sarà impegnato in trasferta contro il Sassuolo domenica 3 maggio alle 15:00. La partita si preannuncia fondamentale per il proseguimento della corsa rossonera verso la qualificazione alla Champions League.

Ecco il programma completo della 35ª giornata con i relativi orari e i broadcaster televisivi:

35ª GIORNATA

01/05/2026, Venerdì 20:45 : Pisa – Lecce (DAZN)

: (DAZN) 02/05/2026, Sabato 15:00 : Udinese – Torino (DAZN)

: (DAZN) 02/05/2026, Sabato 18:00 : Como – Napoli (DAZN)

: (DAZN) 02/05/2026, Sabato 20:45 : Atalanta – Genoa (DAZN/SKY)

: (DAZN/SKY) 03/05/2026, Domenica 12:30 : Bologna – Cagliari (DAZN)

: (DAZN) 03/05/2026, Domenica 15:00 : Sassuolo – Milan (DAZN)

: (DAZN) 03/05/2026, Domenica 18:00 : Juventus – Verona (DAZN/SKY)

: (DAZN/SKY) 03/05/2026, Domenica 20:45 : Inter – Parma (DAZN)

: (DAZN) 04/05/2026, Lunedì 18:30 : Cremonese – Lazio (DAZN)

: (DAZN) 04/05/2026, Lunedì 20:45: Roma – Fiorentina (DAZN/SKY)

Il Milan scenderà in campo in una trasferta delicata contro il Sassuolo, una squadra che, pur non lottando per i vertici, ha sempre mostrato un gioco insidioso e difficile da affrontare. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, mentre le altre partite di spicco del weekend saranno anch’esse trasmesse su DAZN e SKY.

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