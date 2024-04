Sassuolo Milan, i giornali non hanno dubbi: «È lui il peggiore in campo. Gara da 4,5 in pagella»

Sassuolo Milan, il Corriere dello Sport non ha dubbi: «È lui il peggiore in campo. Gara da 4,5 in pagella»

Come di consueto all’indomani delle partite il Corriere dello Sport oggi in edicola ha pubblicato voti e pagelle dei protagonisti della sfida tra Sassuolo e Milan, gara terminata sul punteggio di 3-3.

Per il quotidiano è stato Malick Thiaw il peggiore in campo: «Conferma la stagione negativa. Prende un giallo pesante che non gli consentirà di giocare il derby» si legge. Voto 4,5 in pagella per lui.