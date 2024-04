Milan di rimonta, ma pomeriggio da dimenticare per Pioli: è saltato completamente il suo piano per la partita

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto in casa rossonera all’indomani del pareggio maturato in casa del Sassuolo. Il Milan è riuscito a rimontare ma a Pioli sono sono saltati completamente i piani.

L’idea del tecnico era quella di strappare il bottino pieno facendo riposare tutti i big in vista del ritorno in Europa League contro la Roma. Invece per rimettere sui giusti binari la gara è stato costretto a gettarli nella mischia togliendo loro preziose energie.