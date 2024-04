Sassuolo Milan, tre assenze per Pioli: due nello stesso reparto! Le ultime verso il match di Serie A

Pioli cambierà molto nella trasferta contro il Sassuolo. Giovedì prossimo ci sarà infatti il ritorno di Europa League decisivo contro la Roma e quindi vorrà avere i suoi giocatori migliori freschi e riposati.

Inoltre per Sassuolo Milan, Pioli non potrà contare su Maignan, per affaticamento muscolare, Mirante e il lungodegente Pobega. Per questo motivo saranno convocati oltre a Sportiello anche Nava e Raveyre.