Sassuolo Milan, l’analisi del match: dall’importanza dei duelli alla gestione delle forze. Il briefing del club

l campionato per rialzarsi e prendere la rincorsa. Torniamo in campo dopo la sconfitta contro la Roma e lo facciamo al Mapei Stadium, teatro di dolci ricordi per noi, contro il Sassuolo. Siamo alla 32ª giornata di Serie A, inserita in mezzo alle due sfide di Europa League contro la Roma. Andiamo alla ricerca di un successo che avrebbe molteplici benefici, alla vigilia del match eccoci con la consueta analisi, pubblicata sul sito ufficiale del Milan, dei fattori potenzialmente determinanti.

LANCIARE UN SEGNALE

La sconfitta contro la Roma ha interrotto una lunga striscia di imbattibilità per la nostra squadra, che al Mapei Stadium dovrà reagire e mandare un segnale. Un segnale che dovrà arrivare anche e soprattutto da chi – nelle ultime partite – è stato meno impiegato e meno protagonista, e che contro il Sassuolo sarà chiamato ad avere un ruolo di primo piano. È possibile che il Mister cambi molti effettivi rispetto alla formazione dell’andata dei Quarti, e sarà anche un modo per cercare risposte e per sapere – una volta di più – di poter contare sul contributo decisivo di tutta la squadra, contro il Sassuolo in primis ma anche in ottica ritorno all’Olimpico. Spesso in questa stagione sono risultati determinanti i cosiddetti “gol dalla panchina”, che con il Sassuolo speriamo si concretizzino anche dall’inizio.

MODULI A SPECCHIO, DUELLI DECISIVI

Possibile che entrambe le squadre si schierino in campo con il 4-2-3-1. In attesa di capire quali saranno gli interpreti da una parte e dall’altra, a risultare decisiva per le sorti dell’incontro sarà sicuramente la cattiveria, nell’affrontare ogni duello e anche nell’attaccare gli spazi. Con due moduli così a specchio, è ipotizzabile infatti una sfida con molti duelli individuali, piccole partite nella partita. Esterni contro terzini, trequartisti contro vertici bassi. La tendenza del Sassuolo resta sempre offensiva pur avendo ritrovato solidità con l’arrivo di Ballardini, spingeranno con tutti gli effettivi e gli spazi si apriranno. Le nostre linee dovranno e potranno approfittarne, sfruttando anche gli inserimenti centrali per impensierire e scardinare una difesa che, soprattutto in mezzo, non è velocissima.

GESTIONE DELLE FORZE

Dall’inizio del nostro cammino in Europa League abbiamo affrontato altre due partite in mezzo alla doppia sfida: Monza-Milan tra l’andata e il ritorno con il Rennes, e Milan-Empoli tra le due con lo Slavia Praga. Una sconfitta e una vittoria di misura, risultati e prestazioni che suggeriscono – tra le righe – quanto sia difficile ristabilire le energie fisiche e mentali quando ci si giocano prima e dopo due partite così delicate e dispendiose. La profondità della rosa e la varietà di alternative a disposizione ci permettono di guardare con ottimismo alla sfida di Reggio Emilia, contro una formazione che cerca disperatamente punti per salvarsi dovremo essere compatti, cinici e concentrati. Una vittoria ci darebbe la rincorsa giusta per l’Olimpico.