Sassuolo Milan, la strigliata di Allegri dopo la sconfitta: ecco cosa ha detto il tecnico rossonero alla squadra

Sassuolo Milan, Allegri ha ripreso duramente la squadra dopo la sconfitta contro i neroverdi: ecco cosa ha detto il tecnico rossonero

Il clima in casa Milan è teso e la delusione per la recente sconfitta esterna contro il Sassuolo è ancora palpabile tra le mura del centro sportivo. Subito dopo il fischio finale di domenica pomeriggio, Massimiliano Allegri non ha usato giri di parole per descrivere lo stato d’animo del club, definendo la prestazione dei suoi ragazzi come la peggiore dell’intera stagione. Il tecnico livornese, solitamente pacato, ha cambiato decisamente registro all’interno dello spogliatoio di Reggio Emilia, dove ha fatto sentire la propria voce per scuotere un gruppo apparso improvvisamente privo di bussola.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, l’allenatore rossonero ha affrontato i calciatori con un messaggio durissimo ma volto alla reazione immediata. Le dichiarazioni rilasciate e quanto trapelato confermano la gravità del momento: «Noi non siamo questi!». Questo concetto non resterà confinato al post-partita, ma sarà il pilastro del discorso motivazionale che Allegri ripeterà oggi alla squadra durante la ripresa degli allenamenti a Milanello. L’obiettivo della dirigenza e dello staff tecnico è quello di resettare il passo falso, evitando ribaltoni o rivoluzioni drastiche, per concentrarsi esclusivamente sulla forza del gruppo.

Sassuolo Milan, tre partite per il destino europeo

«Rialziamo la testa e restiamo uniti, il destino è ancora nelle nostre mani» ha messo in chiaro il tecnico dopo il brutto stop. Massimiliano Allegri sa bene che, nonostante la preoccupazione crescente, il Milan ha ancora la possibilità di determinare il proprio futuro nelle ultime tre partite di campionato. La priorità assoluta resta la conquista dei punti necessari per ottenere la certezza matematica della qualificazione in Champions League, un traguardo fondamentale per la stabilità economica e sportiva della società.

Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per lavorare sulla tenuta mentale dei titolari e per ritrovare quella compattezza difensiva che è mancata nell’ultima uscita. Allegri punterà tutto sull’orgoglio dei singoli, chiedendo un ultimo sforzo corale per non vanificare il lavoro svolto durante tutto l’anno. Il destino europeo dei rossoneri passa da questa settimana di passione a Milanello, dove il silenzio e il lavoro dovranno prendere il posto delle polemiche.