Sassuolo-Milan 1-2, le pagelle rossonere: Hakan-to-Zlatan show

Una straordinaria doppietta di Ibra (due assist di Calhanoglu) spiana la strada al Milan che però perde Conti e Romagnoli; le nostre pagelle

Donnarumma 6: Festeggia le 200 partite con il Milan arrivando addirittura ad indossare la fascia di capitano. Non ha colpe sul rigore di Caputo, risponde presente quando chiamato in causa.

Conti sv: Un colpo al già martoriato ginocchio sinistro lo mette fuori dopo pochi minuti (dal 10′ Calabria 6,5: Conferma il trend positivo iniziato contro il Bologna).

Kjaer 6: Non c’è un attaccante fisico da prendere a uomo ma se la cava lo stesso con classe ed esperienza.

Romagnoli 6: Sempre presente in questa stagione fino all’infortunio muscolare che fa preoccupare (dal 32′ Gabbia 6: Regge senza sbavature).

Theo Hernandez 5,5: Berardi lo mette in difficoltà e lui rimedia l’ammonizione che gli farà saltare l’Atalanta (dal 46′ Laxalt 5,5: Avvio incoraggiante, si perde alla distanza).

Bennacer 6: Gioca un’infinità di palloni ma va in difficoltà in fase di interdizione e deve spendere l’ennesimo giallo che gli costerà la supersfida contro l’Atalanta (dal 79′ Biglia sv).

Kessié 6: Sembra in leggero debito d’ossigeno, fatica nel duello con Locatelli ma esce fuori alla distanza.

Saelemaekers 5,5: Generoso ma anche precipitoso e pasticcione, il numero degli appoggi sbagliati è oltre l’accettabile.

Calhanoglu 6,5: Ingenuo sul rigore ma ormai l’intesa con Ibrahimovic è tale che si potrebbe pensare di riformare una coppia in stile Stockton-to-Malone (dal 79′ Bonaventura 5: Si mangia due volte il gol della sicurezza e prende pure un giallo evitabile).

Rebic 6,5: Ha una gamba impressionante; rientra in copertura, attacca la profondità, si butta negli spazi; non entra materialmente nei gol ma i suoi movimenti mandano in tilt la retroguardia del Sassuolo.

Ibrahimovic 7,5: Avvia l’azione e la finalizza con un colpo di testa dei suoi e, non contento, firma la sua doppietta dopo aver saltato Consigli da bomber di razza.

All. Pioli 7: Concede il possesso al Sassuolo, tiene il baricentro basso e punisce senza appello in contropiede. Nella ripresa, con l’uomo in più, soffre meno anche se non riesce ad ‘uccidere’ la partita ma la vera bella notizia arriva da lontano, ovvero la sua conferma per l’anno prossimo. Una conferma strameritata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6,5; Muldur 6,5 (dal 46′ Kyriakopoulos 6), Peluso 6, Marlon 5, Rogerio 6,5; Bourabia 4,5, Locatelli 7; Berardi 6,5, Raspadori 6 (dal 46′ Magnanelli 6), Haraslin 5,5 (dal 46′ Boga 6, dal 68′ Djuricic 6); Caputo 6,5 (dal 89′ Traoré sv). All. De Zerbi 6.