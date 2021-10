Sassuolo Inter, milanisti e juventini protestano: «L’ha vinta Pairetto»

L’Inter ha battuto il Sassuolo non senza polemiche. Nell’occhio del ciclone l’arbitraggio di Pairetto, i tifosi di Milan e Juve insorgono

L’Inter vince tra le polemiche arbitrali, superando per 2-1 in rimonta il Sassuolo. A far discutere il mancato rosso ad Handanovic, reo di un intervento probabailmente falloso su Defrel lanciato a rete al 45′ del primo tempo, sull’1-0 per i neroverdi.

Sui social monta la protesta di juventini e milanisti: «L’ha vinta Pairetto, è uno scandalo!», «È lo stesso di Roma-Fiorentina».