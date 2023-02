Sassuolo, Dionisi: «I cinque gol contro il Milan li porto nel cuore». L’allenatore parla della vittoria contro i rossoneri a San Siro

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: l’allenatore ha parlato anche della vittoria contro il Milan.

CINQUE GOL DI SAN SIRO NEL CUORE – «Certo, ma non vorrei che la nostra stagione fosse ricordata solo per questo. E ho chiesto ai ragazzi di chiudere bene anche per dare un valore diverso a quel successo».