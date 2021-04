Sassuolo, De Zerbi: «Contro il Milan abbiamo vinto con merito. Siamo una squadra matura»

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria: le dichiarazioni

MILAN – «Questo periodo del Sassuolo è quello dove forse la squadra è più matura, riesce a leggere i momenti della gara. A Milano nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, abbiamo sofferto la qualità del Milan e dal punto di vista tattico perché ci hanno messo in difficoltà. Ho impiegato troppo tempo a fare delle modifiche e abbiamo sofferto, pur creando occasioni da gol con Boga e Berardi. Dopo è venuto fuori l’aspetto fisico sicuro, perché abbiamo chiuso la partita in crescendo, le conoscenze, lo spirito, e abbiamo vinto con la seconda credo con merito».

ANDAMENTO IN CAMPIONATO – «La differenza di punti tra casa e trasferta credo sia una casualità perché a casa abbiamo raccolto meno a volte ma al tempo stesso dimostra che ce la giochiamo dappertutto, senza sapere se giochiamo al Mapei, a San Siro o all’Olimpico, andiamo per fare la partita sempre. Abbiamo vinto con Milan e Napoli in trasferta ma abbiamo fatto buonissime partite anche con Inter, Lazio e Roma in trasferta. Dimostra la coerenza di mentalità di giocarsi la partita sempre e comunque, andando a rischiare ogni tanto di perdere. Ma dal mio punto di vista non c’è modo di vincere sempre, c’è il tuo stile, il modo in cui vuoi essere e non è detto che mantenendo fede al tuo stile tu possa sempre vincere».