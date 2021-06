Sassuolo, Carnevali: «Raspadori incedibile. Incontrerò un club»

Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del futuro di Manuel Locatelli e di un incontro fissato con la Juve. Le sue parole

Manuel Locatelli ha addosso gli occhi di varie big, tra cui la Juve. Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato di un incontro con i bianconeri per il giocatore: le parole a Barba e Capelli, programma in onda su TRC.

«Al momento per Locatelli abbiamo ricevuto solo richieste dall’estero. Confermo che con la Juve ci vedremo nei prossimi giorni per parlare credo di Locatelli ma anche di giovani, nostri e loro. Per quanto riguarda Raspadori posso invece dire che per noi è incedibile».