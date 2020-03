Sarri: «Ronaldo ha un problema personale, la sua eventuale assenza cambia i piani tattici»

Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan di Coppa Italia

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Milan. In particolare l’ex allenatore del Chelsea si è soffermato sulla presenza in dubbio di Cristiano Ronaldo. Questo il suo commento a riguardo:

«Ronaldo ha un problema personale. Quando torna, se vorrà ne parlerà il ragazzo stesso. Se domani sarà disponibile o meno dipende dal suo problema. L’eventuale assenza di Ronaldo è palese che cambi i piani tattici. Non abbiamo un vero e proprio sostituto, ma come non c’è in giro per il mondo».