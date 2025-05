Sarri, c’è lui nel mirino dal Milan: ma nella lista spunta un nuovo nome! Ex Barcellona

Sarri resta nella lista dei desideri del Milan. Ma per l’allenatore potrebbe esserci anche un altro profilo, si tratta di un ex Barcellona

Maurizio Sarri resterebbe uno dei nomi in lizza per la panchina del Milan, da capire in questo senso la questione diritto sportivo. I rapporti con Igli Tare (uno dei nomi in lista) non sarebbe idilliaco.

Secondo Tuttosport però, nella lista ristretta dei rossoneri ci sarebbe anche un altro nome per la panchina: ossia Xavi. Ex tecnico del Barcellona.