Sarri a LSC: «Giocatori non in condizione. Sull’arbitro…». Le parole del tecnico biancoceleste dopo la sconfitta con il Milan

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta con il Milan. Ecco le parole del tecnico biancoceleste:

«L’aspetto condizionate è stato l’essere sotto 2-0 in una gara che non aveva offerto niente. Ho visto la squadra perdere fiducia che ha dato per perso subito la gara. Non mi è piaciuta la fase iniziale del secondo tempo. Siamo entrati rassegnati. Mi sono piaciuti gli ultimi 10 minuti. Il problema è il materiale: abbiamo 2/3 giocatori determinanti che ora non sono in condizione. L’aspetto della preparazione fisica conta poco. Quando vedremo le statistiche di questa partita vedremo comunque che abbiamo fatto almeno 10 km più del Milan. Il primo gol irregolare? Quello ci siamo abituati la conduzione di oggi nei primi 30 minuti è stata pesante nel senso che ti portava a pensare che fosse una conduzione che volesse indirizzare la gara. Dopo un quarto doro c’erano stati 7 falli di cui 2 nostri entrambi ammoniti Noi adesso dobbiamo pensare a quello che è successo dopo, che di certo non va bene. Non abbiamo molte soluzioni ora per cambiare. Ora che rimangono 3 settimane bisogna avere la forza di guardare avanti perché tempi per fare valutazioni non ce ne sono. Bisogna guardare subito in avanti»