Santiago Gimenez a Milan Tv: «Ambiente complicato, dovremo stare attenti. Vi racconto il mio stato d’animo»

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara in Champions League contro il Feyenoord

Intervenuto a Milan Tv prima di Feyenoord-Milan, Santiago Gimenez ha dichiarato:

PAROLE – «Oggi mi tocca giocare con la maglia del Milan in una casa che sento mia. Ma ora è il momento di fare bene col Milan. Credo che sia un gran tifo che sostiene la squadra per 90 minuti. Noi come Milan dovremo stare concentrati, perché non sarà facile con l’ambiente che c’è».